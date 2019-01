Le site du Grand Débat National mis en ligne

Le grand débat National est lancé depuis le 15 janvier. Le site est en ligne et permet d’indiquer l’organisation d’un débat local et de voir où sont organisés les débats dans le pays.

A l’origine pour apaiser les vives tensions avec les Gilets Jaunes, le gouvernement Macron a décidé de mettre en place une plateforme numérique. Elle permet à tous les citoyens, élus, organisations à but lucratif ou non lucratif de s’enregistrer et de recevoir un kit d’accompagnement afin d’organiser des débats de qualités.

Emmanuel Macron va-t-il tenir le coup ?

Le quinquennat de notre président Emmanuel Macron n’est pas de tout repos. Le mouvement des “Gilets Jaunes” perdure et il semble que les actions vont encore s’accentuer. Pour répondre le plus efficacement aux revendications des Gilets Jaunes, Emmanuel Macron et son équipe ont lancé “Le grand débat National“. Le site pour recueillir les contributions est en ligne.

Outre des “kits méthodologiques » il y a quatre fiches thématiques sur les thèmes du grand débat : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation des services publics. Dans ces fiches, comprend un questionnaire avec des questions ouvertes et fermées. (Entre 10 et 30 selon le thème).

« Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ? », « Pensez-vous qu’il faille réduire le nombre de parlementaires ? “À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l’essence doivent-elles avant tout servir ?”

Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte tous les avis et propositions exprimés et toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie. La clôture des débats sera le 15 mars 2019.