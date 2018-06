Le Pen : père et fille sur la voie de la réconciliation ?

Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sont brouillés depuis quelques années. La guerre entre eux a commencé en 2015 lorsque Jean-Marie Le Pen fut exclu par sa fille de son propre parti, le FN.

La fête des pères va-t-elle les réconcilier?

Marine Le Pen, présidente depuis 2011 du Front National n’a jamais apprécié les dérapages verbaux de son père. Il fut exclu du FN en 2015 pour avoir tenu de nouveaux propos polémiques sur la Shoah. De là, commence une bataille juridique entre le père et la fille. Chacun reste figé sur ses positions tout en dénigrant l’autre par médias interposés. La communication dans le clan Le Pen est rompue. Le 9 février 2018, la cour d’appel de Versailles confirme que Jean-Marie Le Pen n’est plus adhérent du parti tout en le maintenant à la présidence d’honneur.

« J’ai pitié d’elle »

Les mots sont durs et pourtant Jean-Marie Le Pen assume ses propos à l’encontre de sa fille Marine. La présidente du Front national vient de prendre une claque aux présidentielles ainsi qu’aux législatives. Pour Jean-Marie Le Pen tout est de la faute de Marine. En effet, il estime que la stratégie de sa fille, qui veut faire du FN un parti de gouvernement et d’alliances, est « un suicide » politique.

Le Front National tourne une page

Depuis la refondation et le changement de nom du parti, Marine Le Pen veut s’adresser à une base électorale plus large et dédiaboliser le Front National. Le Front national devient le Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen à quant à lui rejoint l’Alliance pour la paix et la liberté politique, qui regroupe notamment les néonazis allemands du NPD et le petit parti néofasciste italien Forza Nuova. Mais à presque 90 ans, le “Menhir” serait “fatigué et souffrirait de bronchites à répétition”.Une hospitalisation est conseillée pour le patriarche.

La présidente du Rassemblement National a profité de la fête des pères dimanche dernier en France pour se rendre au chevet de son père, hospitalisé depuis le 12 juin. D’après un proche de la famille, le père et la fille n’ont pas parlé de politique, un sujet fâcheux entre eux. Marine Le Pen cherchait juste le bon moment pour tenter de renouer les liens avec son père déchu de son parti. Va-t-on avoir droit à un retour en politique du père et de la fille Le Pen ? Pas si sûr, il semble que cette réconciliation soit plutôt familiale que politique.