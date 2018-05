Le parti socialiste demande 1 euro à ses sympathisants pour participer à l’élaboration de son programme

C’est le “Parisien” qui a révélé cette information. Les sympathisants de gauche devront payer 1 euro pour donner leur avis sur les propositions du futur projet du parti socialiste.

Le PS espère reconquérir les sympathisants

Après la défaite sans conteste de Benoît Hamon aux présidentielles de 2017 avec 6,36% des voix , les sympathisants de gauche ont pris la fuite. Depuis, le siège du PS rue de Solférino à Paris a été vendu 45,5 millions d’euros. Le premier secrétaire, Olivier Faure souhaite rénover le parti condition sine qua non à sa survie. Pour ce faire, un plan a été mis en place. Pour un euro, n’importe quel citoyen, par le biais d’une plateforme numérique, pourra donner son avis sur chaque grande thématique du programme, en commençant par l’Europe.

En avril dernier, Olivier Faure, avait expliqué que ces “chantiers thématiques ” (le premier étant l’Europe) devraient s’étendre sur deux ou trois ans.

Officiellement, le parti socialiste compte actuellement 102 000 adhérents mais le nombre de votants au congrès du parti en avril n’a pas dépassé les 37 000 selon Le Parisien.

Le PS veut créer un “parti plateforme”

L’objectif du premier secrétaire, Olivier Faure, est d’ouvrir les “portes et fenêtres” d’une maison désertée de ses habitants. Les citoyens de gauche pourront proposer leurs idées et, “en bout de parcours, voter sur des propositions qui viendront à terme nourrir le programme politique du parti”, indique le Parisien. L’objectif final de cette demande de participation et de créer via cette plateforme un “réseau d’engagés”. Dans le but éventuel que certains se convertiront en corps électoral à l’occasion de l’organisation de la prochaine primaire pour la présidentielle de 2022. Au final, le système est bien pensé !