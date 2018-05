Le Front National à son mot à dire sur la naturalisation de Mamoudou Gassama

C’est un bel exemple de bravoure. Mamoudou Gassama, le Malien qui a sauvé un enfant samedi à Paris, aura ses papiers régularisés. Par contre, certaines voix s’élèvent déjà.

La vidéo impressionne, samedi, un enfant de 4 ans est dans le vide accroché tant bien que mal au balcon. Les voisins de l’appartement d’a côté essayent tant bien que mal d’attraper l’enfant mais la situation est compliquée. Un homme, n’hésite pas à escalader les quatre étages de cet immeuble parisien pour sauver l’enfant. Un geste héroïque.

Reçu par Emmanuel Macron aujourd’hui 28 mai , ce jeune malien sans papiers va être naturalisé Français et intégrera le service civique des sapeurs pompiers. Pour le président de la République cette décision de naturaliser ce jeune homme est “exceptionnelle”.

mais il y a des règles, c’est ce que aussi j’expliquais aussi en toute transparence à ce jeune homme. Il ne faut pas être démagogique et dire que tout est possible. On protège des gens en danger dans leur pays ce qui n’est pas son cas. Si je commence à dire +on accepte tout le monde sans règle+, pour le pays ce n’est pas soutenable