Le départ de Valls cause un remue-ménage dans la gauche

En juin 2017, ils étaient 22 candidats à vouloir prendre sa place. Actuellement, seuls onze candidats, soit la moitié, s’affronteront pour le dimanche 18 novembre 2018. Pour rappel, Manuel Valls a délaissé sa place pour faire campagne à Barcelone. La liste des candidatures de ses successeurs a été arrêtée le vendredi 26 octobre 2018 à 18 heures. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle illustre le paysage politique actuel.

La gauche manque de soutien

En effet, cette liste est particulièrement révélatrice de la situation de la gauche. L’hypothèse de leur candidature unique a effectivement fait long feu. Farida Amrani, que l’ancien premier ministre a battu d’un rien, porte actuellement les couleurs de la France insoumise. Elle espère ainsi pouvoir devenir la 18ème députée insoumise de l’Assemblée. Toutefois, celle-ci n’a malheureusement pas réussi à réunir assez de voix pour la soutenir.

La plupart des partis ont leur propre candidat

Actuellement, sur la droite, Lutte ouvrière et le NPA présentent chacun un candidat : Jean Camonin pour la première et Michèle Fédérak pour le second. Quant à la gauche, c’est aussi le même constat. Le Parti communiste a décidé de soutenir Michel Nouaille. Ce dernier a réalisé presque 8% en 2017 et il est soutenu une fois de plus par le mouvement de Benoît Hamon, Générations.

Par contre, le parti vert a décidé de miser sur Eva Sas, une candidate venue d’une circonscription voisine. Cette ancienne députée écolo peut compter sur le soutien du PS. Ce dernier, comme en 2017, a décidé de ne pas présenter de candidat. A cette époque, comme La République en marche, il avait laissé le champ libre à Manuel Valls.

Néanmoins, cette fois-ci, le parti macroniste donnera sa voix au marie d’Evry, Francis Chouat, qui est en désaccord avec les socialistes depuis plus d’un an.