Laurent Wauquiez en visite en Irak, les internautes s’amusent en détournant un de ses tweets

Laurent Wauquiez est en visite en Irak pour deux jours. Un déplacement politique et diplomatique pour afficher son soutien aux chrétiens d’Orient.

Je suis venu au Black Tigers camp afin de remercier les Peshmergas et le général Barzani. C’est ici que les forces de Daech ont été battues pour la première fois en Irak. Mon souhait est que nous restions aux côtés de nos alliés les kurdes. Le combat est encore long. pic.twitter.com/I0k912pPGI — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 6, 2018

Laurent Wauquiez est sérieux, les internautes s’en amusent

Le président des républicains est allé à la rencontre des Yézidis et de la communauté chrétienne. Cette communauté est massacrée par les combattants de daesh. Un véritable génocide qui a commencé en 2014 quand l’Etat Islamique a envahi de vastes régions de l’Irak, dont la ville de Mossoul. Ce sont pour la plupart les hommes et les enfants qui sont exterminés. Quant aux femmes et jeunes filles, elles sont réduites à l’état d’esclaves sexuelles.

Au cours de ses rencontres placées sous haute-sécurité, Laurent Wauquiez a apporté son soutien ainsi que sa détermination politique.

Je refuse que ce soit l’intégrisme islamique qui gagne en enlevant la place de chrétiens d’orient et cela c’est notre responsabilité

Depuis #Erbil, je souhaite apporter mon soutien à ceux qui sont sur la ligne de front dans le combat contre Daech : les kurdes, les forces irakiennes, les chrétiens d’Orient. C’est notre responsabilité de les aider à rester ici pour montrer à Daech que nous ne reculons pas. pic.twitter.com/0G9pbvTHju — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) June 6, 2018

Le président de la Région Auvergne Rhône Alpes vient également constater l’avancée d’un projet menée en Irak et financé par la région dont il est le président. Un plan de 350 000 euros a été voté par le conseil régional pour venir en aide aux minorités d’Orient. Ces fonds permettent entre autre de contribuer au bon fonctionnement d’une école pour les enfants déplacés.

Notre première responsabilité c’est d’aider les chrétiens et les Yezidis à rentrer chez eux retrouver une maison où la reconstruire chaque État collectivités région peut faire quelque chose

Laurent Wauquiez a également rencontré le ministre des affaires étrangères Irakien

La première chose c’est d’être aux côtés de ceux qui se battent contre Daesh. Ils sont nos alliés dans ce combat

OUi mais voilà…

Une photo publiée par Bruno Jeudy a beaucoup amusé la twittosphère. Ce post twitter a fait l’objet de nombreux photomontages humoristiques. Ces images se partagent sous le hastag #PosteTonWauquiez. Voici la photo originale.

Accompagné du gouverneur de Mossoul, #Wauquiez dans les ruines de la vieille détruite à 90% par les milices de Daech @ParisMatch pic.twitter.com/6YlF2DopQt — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) June 6, 2018

Voici ( quelques) détournements faits par des internautes:

Allez, un peu d’humour n’a jamais fait de mal à personnes. Laurent Wauquiez aurait certainement apprécié que l’on retienne autre chose de son voyage. En effet, #PoseTonWauquiez a du succès sur la twittosphère depuis ce matin.