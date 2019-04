Kim Jong-Un va rencontrer Vladimir Poutine en Russie

Le leader nord-coréen Kim Jong-Un et le Président de Russie Vladimir Poutine vont prochainement se rencontrer et discuter d’enjeux majeurs.

C’est une rencontre au sommet qui s’apprête à avoir lieu. L’agence officielle nord-coréenne KCNA a confirmé que le leader nord-coréen Kim Jong-Un va faire le déplacement en Russie pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine.

[Kim Jong-Un] va prochainement effectuer une visite en Russie à l’invitation [du président Poutine]. Ils auront des discussions durant cette visite.

Il s’agira alors de la première rencontre entre les deux hommes de pouvoir. La Russie est en bon terme avec Pyongyang, la plus grande ville de la Corée du Nord. Le pays lui fournirait d’ailleurs une aide alimentaire. C’est aussi de ça que devraient parler Vladimir Poutine et Kim Jong-Un. Ce dernier pourrait bien demander de l’aide au Président Russe pour affronter plus aisément la pénurie alimentaire qui devrait frapper cet été.

Les 10 000 Nord-Coréens travaillant dans l’est de la Russie devraient également être au centre de leur conversation comme a pu le préciser l’agence Associated Press. Ces travailleurs, évoluant majoritairement dans l’industrie forestière, pourraient être expulsés du pays lorsque des sanctions de l’ONU seront effectives.

Le nucléaire une fois de plus sur la table

S’il y a deux mois de ça, Kim Jong-Un et Donald Trump ne sont pas parvenus à un accord concernant l’armement nucléaire de la Corée du Nord, cette question épineuse sera évoquée avec Vladimir Poutine. Dmitri Peskov, le porte-parole de ce dernier avait déclaré :

Les chefs d’État évoqueront le désarmement nucléaire et la coopération bilatérale.

Kim Jong-Un chercherait un soutien international sur le sujet. Le trouvera-t-il avec la Russie ?

A noter que le pays avait déjà demandé la levée des sanctions internationales contre le Corée du Nord. Cependant, le représentant du Kremlin avait affirmé :

La partie russe fera tout pour contribuer, dans la mesure de ses capacités, au processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Les pourparlers entre les deux dirigeants devraient avoir lieu ce 25 avril à Vladivostok.