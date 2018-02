Jean-Marie Le Pen revient sur la torture pratiquée par la France pendant la guerre d’Algérie

Jean-Marie Le Pen a servi dans l’armée, au sein d’une section de parachutistes pendant les années 1956 et 1957. Dans ce cadre, il a été amené à se battre sur le front algérien pendant la guerre d’indépendance, et a reconnu que l’usage de la torture était monnaie courante dans les rangs français.

Ainsi, Jean-Marie Le Pen a affirmé que l’armée avait donné la consigne “d’éradiquer à n’importe quel prix la menace terrible que faisait peser le terrorisme, qui a fait des centaines de morts, de blessés et de mutilés, dont personne ne parle.” Selon l’ancien président du FN, la torture n’a été utilisée que pour sauver des vies humaines, menacées par des bombes.

Et c’était justement à la recherche de ces réseaux de bombes qu’un certain nombre de procédés ont été utilisés, beaucoup plus humains que de déchiqueter les jambes d’une petite fille