Jean-Luc Romero : L’élu socialiste de Paris annonce la mort de son mari Christophe Michel âgé de 31 ans

C’est sur les réseaux sociaux ce mardi 29 mai que Jean-Luc Romero a partagé une triste nouvelle. Le conseiller régional socialiste d’Île-de-France et adjoint à la mairie du XIIe arrondissement de Paris a annoncé le décès soudain de son mari Christophe Michel, âgé de 31 ans.

L’élu socialiste travaillait avec son mari à l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité). Grand militant de la lutte contre le Sida également, Jean-Luc Romero n’a pas précisé les circonstances de cette disparition.”Mon mari si cher, Christophe Michel, est mort subitement”, a-t-il simplement écrit dans un tweet. Il a d’ailleurs demandé dans son message de “respecter” son deuil et “de penser fort à cet ange qui rejoint sa maman”.

Mon mari si cher, Christophe Michel, est mort subitement. Il était toujours souriant, aimant, au service des autres. Une beauté intérieure aussi forte que sa beauté extérieure. Je suis inconsolable. Merci de respecter notre deuil et de penser fort à cet ange qui rejoint sa maman. pic.twitter.com/0PoUwF4Ft7

Suite à la publication de la terrible nouvelle, Jean-Luc Romero a reçu de nombreux messages de soutien sur le réseau social.

— Dominique Bertinotti (@DBertinotti) May 29, 2018

A tweeté l’ancienne ministre de François Hollande et élue parisienne Dominique Bertinotti.

— Marie Fugain (@mariefugain1) May 29, 2018

Jean Luc toutes mes pensées t’accompagnent toi et vos familles. Je pense fort à vous🙏🏼❤️

A écrit l’actrice Marie Fugain.

La journaliste Valérie Trierweiler a également tenu à exprimer toute sa sympathie, expliquant être “tellement trise et sous le choc”.

Oh non! Tellement triste et sous le choc. Jean-Luc, je ne trouve pas les mots… https://t.co/nWp1EZnF96

— Valerie Trierweiler (@valtrier) May 29, 2018