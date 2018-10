Jean-Luc Mélenchon, franc-maçon, et bientôt suspendu du Grand Orient de France 

Un aveu des dirigeants francs-maçons, est « un fait rare ». En effet, selon L’Express, vendredi 26 octobre, le conseil de l’Ordre du Grand Orient de France (GODF), la principale obédience maçonnique de France, a voté une motion interne. Celle-ci réclame la suspension temporaire de Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, dans deux mois, le leader de la France insoumise (LFI) aura la possibilité de se défendre devant la chambre suprême de la justice maçonnique. Cette dernière est indépendante du conseil de l’Ordre. En outre, il lui reviendra la responsabilité de trancher.

Son comportement vis-à-vis des magistrats, des policiers et des journalistes, notamment son opposition virulente lors des perquisitions au siège de LFI et chez lui le 16 octobre, ont déplu à certains membres de la plus grande association maçonnique française. Laquelle est très à cheval sur le respect de la République. Et de la liberté de la presse.