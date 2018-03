Hausse de la CSG : Emmanuel Macron se défend de l’effort demandé « aux plus âgés »

En déplacement à Châlons-en-Champagne, Emmanuel Macron a déclaré qu’il « assumait » de demander « un effort aux plus âgés » après avoir été interpellé par des retraités sur la hausse de la CSG. Emmanuel Macron s’est rendu dans la Marne pour une rencontre avec le maire Les Républicains, Benoist Apparu et des élus locaux. Avant cela, il avait passé une demi-journée avec l’armée de Terre dans les camps de Mourmelon et Suippes (dans la Marne).

En outre, face à la presse et sur la question du pouvoir d’achat il a exhorté à « la patience ».

A déclaré le chef de l’Etat après une déambulation dans les rues de Châlons-en-Champagne.

C’est comme quand on refait en profondeur une maison. Au début on voit les plans, on se projette. Et après on commence les travaux, il y a un moment ça sent la peinture. Y a des courants d’air, il fait plus froid, on se demande pourquoi on a fait tout ça…