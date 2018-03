“Grosse truie noire” : la lettre atterrante envoyée à la députée LREM Laetitia Avia

Ce mercredi 28 février 2018, la députée LREM de Paris Laetitia Avia a reçu une lettre d’une rare violence. La porte-parole du mouvement politique a partagé une capture de ce courrier ordurier, mêlant injures racistes et menace de mort.

Dans ce texte particulièrement violent et régressif, on peut lire des phrases que l’on croirait sorties d’une autre époque :

Ou encore :

L’auteur de ce courrier nauséabond en a également profité pour justifier la colonisation, qui a permis selon lui de mettre “en valeur” les “atouts” des pays africains. Il fustige également la décolonisation en affirmant qu’elle a permis aux Africains de “retourner dans le néant de leur fainéantise“.

La lettre se conclut par une comparaison entre les Africains et les singes, suivie d’une menace explicite : “on va s’occuper de toi“.

La députée de 32 ans, dont les parents sont originaires du Togo, a décidé de ne pas rester muette et a d’ores et déjà porté plainte. De nombreux responsables politiques lui ont communiqué leur soutien, comme Marlène Schiappa ou Fabienne Keller.

Racisme et sexisme inadmissibles dans la République française !

Rien ne justifie une telle violence.

Fière qu’en 2018 une jeune femme talentueuse (et Noire, et alors ?) puisse être députée et responsable d’un grand parti.

Soutien à mon amie @LaetitiaAvia https://t.co/GjA3ZF4G30

— MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) February 28, 2018