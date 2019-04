Grand débat national : Y a-t-il eu réellement 1,5 million de participants ?

Alors que le gouvernement avait annoncé que 1,5 million de français avaient participé au grand débat national organisé à la suite du mouvement des « gilets jaunes », d’après nos confrères de France Info, le chiffre est un peu surévalué. Explications.

Des « accommodements ou distorsions de réalités »

Combien de personnes ont participé au grand débat national ? Le 8 avril dernier l’exécutif a détaillé la synthèse du grand débat national. Mis en ligne mardi 9 avril, les documents ont été épluchés par nos confrères de France Info. Résultat ? Le gouvernement aurait appliqué quelques accommodements, voire distorsions de vérités.

Premièrement, y a-t-il eu réellement 1,5 million de participants ? Selon le quotidien, “seulement” 1,2 million de français auraient participé au grand débat national. En cause, le nombre de contributions « physiques » (cahiers de doléances en mairie et courriers). Emmanuelle Wargon, coordinatrice du grand débat, en a estimé 500.000. Soit 25 contributrices et contributeurs pour chacun des 18.600 cahiers citoyens, ajoutés aux 27.300 courriers. Or, si l’on regarde la synthèse du cabinet Roland Berger qui a analysé ces documents, il apparaît seulement 11 contributions en moyenne par cahier.

Si France Info note des « accommodements ou distorsions de réalités » de la part du gouvernement, la crédibilité n’est pas forcément remise en cause.

On considère que la volumétrie des documents traités assure la quasi stabilité du référentiel de propositions obtenues. C’est-à-dire que la liste des propositions ne devrait pas bouger. Donc, c’est à la marge que l’on peut avoir quelques évolutions

explique Alain Chagnaud, associé du cabinet Roland Berger.

De son côté, le gouvernement justifie ses chiffres et assure que la méthode a été validée par les garants du grand débat, nommés en janvier.

Autre point qui pourrait embarrasser l’exécutif : l’ISF. En effet, alors que le rétablissement de l’ISF a été présenté comme l’une des priorités du “Vrai débat”, la question n’aurait été avancée “que” par 10.3% des contributeurs du Grand débat national.

Pour avoir le fin mot de l’histoire il faudra encore attendre trois à quatre semaines pour l’analyse globale.