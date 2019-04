Grand débat : Emmanuel Macron va livrer ses réponses aux Français

Emmanuel Macron répondra sur “les chantiers d’action prioritaires et avancera les premières mesures concrètes” en réponse au grand débat et à la crise des Gilets jaunes, a annoncé dimanche l’Élysée.

Emmanuel Macron annonce des changements en profondeur

Le président de la République peine à remonter dans le cœur des Français, et pour tenter d’enrayer cette descente aux enfers, le gouvernement Macron a mis le Grand débat afin de rencontrer les français. Après avoir effectué son tour de France, Emmanuel Macron assure dans un tweet que de grandes décisions ont été prises.

Nous avons décidé de transformer les colères en solutions. Merci de vous être engagés dans le #GrandDébat. Pendant plusieurs mois, vous avez échangé et nous vous avons écoutés. Demain soir, je vous réponds. pic.twitter.com/COS2WjwpdJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2019

Dans cette allocution, il annoncera les chantiers d’action prioritaires et avancera les premières mesures concrètes en réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre du grand débat national.

A indiqué l’Élysée.

Même s’il semble qu’une baisse de l’impôt sur le revenu va être évoquée, le président de la République ne reviendra pas sur le retour de l’ISF. La suppression de cet impôt lui a valu notamment d’être taxé de « président des riches ». Selon le sondage Ifop, 88 % des Français veulent réindexer les petites retraites sur l’inflation, 87 % obliger les médecins à s’installer dans les déserts médicaux, 82 % une baisse générale de l’impôt sur le revenu et 80 % supprimer la redevance télévision.

Cette allocution est censée relancer un quinquennat en perte de vitesse. La crise des Gilets Jaunes a mis au plus mal la politique d’Emmanuel Macron, pour lui et son gouvernement ce mouvement doit cesser au plus vite.

Les Gilets jaunes se sont, eux, déjà donné rendez-vous à Paris pour un 23e samedi de manifestation et certains politiques affirment que le Chef de l’état “n’aura pas de seconde chance” comme l’a averti le président du Sénat, Gérard Larcher (LR) samedi.

Emmanuel Macron est donc attendu au tournant.