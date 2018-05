Gérard Collomb estime que les migrants font du “benchmarking”

Devant la commission des lois du Sénat, le ministre de l’Intérieur a fait une déclaration immédiatement critiquée qui divise les membres de son parti politique. Gérard Collomb a expliqué que les migrants faisaient “un peu de benchmarking” pour choisir leur pays d’accueil.

Le mercredi 30 mai, le président de la commission Philippe Bas a questionné Gérard Collomb sur l’efficacité de l’allongement du délai de rétention administrative des déboutés du droit d’asile. Un projet de loi du gouvernement envisage ce rallongement. Le ministre de l’Intérieur a alors répondu :

Il n’y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking. Les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l’Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez encore que telle nationalité – là encore, je ne citerai pas – se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu’elle est plus francophile, mais tout simplement parce que jusque-là, c’est plus facile.