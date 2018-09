François Hollande égratigne encore Emmanuel Macron

Ce dimanche 23 septembre, François Hollande était l’invité d’honneur de la Fête de la Rose, organisée à Tulle par la Fédération corrézienne du parti Socialiste. A cette occasion, l’ancien président de la République a égratigné la politique menée par Emmanuel Macron.

François Hollande s’est notamment demandé « qui pourrait incarner l’alternative si son successeur à l’Elysée échouait ».

A-t-il discouru dans son ancien fief électoral, questionnant :

Par ailleurs, un peu plus tard lors d’une brève séance de micros tendus après son discours, François Hollande a une nouvelle fois taclé l’actuel chef de l’Etat. Ainsi, interrogé sur les conseils de réorientation donnés par Emmanuel Macron à un jeune horticulteur au chômage, François Hollande a répondu :

Il faut parler à l’individu, à ce qu’il est et pas forcément parler en fonction de ses propres pensées. Il ne faut pas asséner une vérité. Or, il faut aller la rechercher dans son interlocuteur. Et si on parle de l’autre on arrivera à le convaincre, si on parle de soi, on sera hautain et arrogant.