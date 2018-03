François Hollande s’apprête à publier sa biographie le 11 avril 2018. Mais les proches d’Emmanuel Macron prédisent d’avance un échec retentissant de cet ouvrage, dont le titre provisoire est Les leçons du pouvoir.

Un bilan des erreurs du quinquennat

Une année après son départ de l’Elysée, François Hollande publiera sa biographie, qui sera l’occasion pour lui de revenir sur les erreurs et les succès de son quinquennat. Mais ce livre, qui paraîtra le 11 avril prochain, ne suscite pas un vif intérêt dans l’entourage du président Macron.

Après avoir affirmé à Paris Match que François Hollande « n’était plus un sujet » sérieux pour l’actuel président, un conseiller de celui-ci est allé plus loin en prévoyant un échec total de ce livre. En effet, cette biographie a selon lui peu de chance de se vendre à plus de « 500 exemplaires ». Une sentence bien sévère !

L’hostilité entre François Hollande et Emmanuel Macron semble donc être toujours très vive. Ce dernier a en effet eu des mots très durs pour son prédécesseur, allant même jusqu’à le traiter de « zigoto ».

Il faut dire qu’Emmanuel Macron a fait fi de la mise en garde de François Hollande, qui lui avait demandé :

de ne pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures.

Il lui avait alors répondu d’une façon très sèche et condescendante de retourner s’occuper de sa

chronique météorologique des bons et des mauvais chiffres du chômage de masse.

