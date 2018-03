Florian Philippot accuse Marine Le Pen de véhiculer “tous les clichés de l’extrême droite”

C’est au micro de BFMTV ce dimanche 11 mars 2018 que Florian Philippot a lancé une énième pique à son ancienne collègue Marine Le Pen, suite à son départ du Front National.

Le Front National se réunissait ce week-end pour initié une véritable “refondation du parti”, qui commencera d’ailleurs par un changement de nom, puisque celui-ci se nomme désormais “Rassemblement national“.

Toutefois, d’après Florian Philippot, il ne s’agit que d’un changement de façade, puisque d’après lui, le discours de Marine Le Pen et celui d’un certain nombre d’autres adhérents “renoue avec tous les clichés de l’extrême droite“. Un véritable “retour en arrière” pour l’ancien cadre du part.

Celui-ci en a d’ailleurs profité pour réaffirmer sa déception par rapport au devenir du parti, qu’il avait pourtant rejoint avec enthousiasme en 2009 :

J’avais rejoint Marine Le Pen en 2009 parce que c’était le seul mouvement souverainiste. J’étais gaulliste, je suis gaulliste. Et puis j’avais œuvré pour une modernisation, une dédiabolisation, une ouverture. Et là, on a vraiment l’impression que ce n’est plus du tout le même mouvement, on revient en arrière !