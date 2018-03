Etats-Unis : Au tour de Gary Cohn, principal conseiller économique de Donald Trump, de démissionner (elo : 16:49

Nouvelle démission de taille au sein de l’administration Trump. En effet, Gary Cohn, banquier libéral et principal conseiller économique du président américain, a annoncé mardi 6 mars sa démission.

A ainsi indiqué, dans un communiqué laconique, celui qui dirigeait l’influent Conseil économique national (NEC).

Cette annonce fait suite à la décision très controversée du président américain de taxer les importations d’acier et d’aluminium. Or, Donald Trump semble déterminé à dérouler une politique isolationniste qui sème la consternation à travers le monde. Et cette démission démontre qu’elle effraie également une partie de son propre camp

Gary Cohn vient rejoindre l’impressionnante liste de proches collaborateurs de Donald Trump ayant déjà quitté le navire. En effet, ce n’est pas la première fois que cet ancien numéro deux de la banque Goldman Sachs, affiche ouvertement son désaccord avec Donald Trump. En août 2017, il avait critiqué ce dernier pour sa réaction après les violences racistes de Charlottesville, en Virginie, sans franchir le pas de la démission.

Ainsi, cette fois, Gary Cohn estime que les tarifs douaniers vont diminuer l’impact des baisses d’impôts en se répercutant sur les prix à la consommation. Mais surtout ralentir la croissance et fausser les lois du marché. Selon certaines études, ils pourraient provoquer la perte de 130.000 emplois. Dans un ultime effort pour en convaincre Donald Trump, le conseiller économique avait invité des industriels négativement affectés par la décision.

Comme à son habitude Donald Trump s’est fendu d’un tweet matinal. Il y a contesté l’idée d’un fonctionnement chaotique de la Maison-Blanche. De plus, il a assuré que la cascade de départs au sein de son équipe n’était que le fonctionnement normal de la West Wing.

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018