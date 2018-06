Etats-Unis : London Breed devient la première femme noire élue à la mairie de San Francisco

Aux Etats-Unis, London Breed a été élue maire de San Francisco jeudi 14 juin. Elle va gérer la ville californienne jusqu’en 2020 afin d’achever le mandat de son prédécesseur Edwin Lee. Celui-ci étant décédé en décembre dernier.

I am honored, humbled, and grateful to be entrusted with the important responsibility of leading our great city. I look forward to facing our biggest challenges together. pic.twitter.com/oNoNco9JAO

— London Breed (@LondonBreed) June 14, 2018