Emmanuelle Wargon : Quand la nouvelle secrétaire d’Etat à l’Ecologie défendait l’huile de palme

Emmanuelle Wargon, la nouvelle secrétaire d’Etat à la Transition écologique, déclarait ce mercredi 17 octobre que le combat contre l’huile de palme faisait partie de sa feuille de route. Pourtant, cette ancienne directrice des affaires publiques de Danone défendait encore il y a quelques mois, en juillet 2018, cette huile végétale jugée dangereuse pour la santé et l’environnement

Ainsi, la nomination de cette énarque a été vivement critiquée par plusieurs organisations de défense de l’environnement. Celles-ci ont notamment dénoncé des propos tenus en juillet dernier par Emmanuelle Wargon lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence sur l’huile de palme. Emmanuelle Wargon, alors directrice générale aux affaires publiques de Danone, avait expliqué :

L’huile de palme est le meilleur des ingrédients pour les laits infantiles. Pourtant, c’est un ingrédient qui fait l’objet de plus en plus de méfiance, à la fois pour des raisons environnementales, à cause des ravages que ça peut causer dans certaines parties du sud-est asiatique. Et aussi pour une forme de défiance, d’absence de naturalité. Et pourtant l’huile de palme est le meilleur ingrédient pour les laits infantiles et donc on en a besoin.