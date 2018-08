Élections européennes 2019 : pas d’union entre EELV et Génération.s

Les élections européennes 2019 soufflent déjà un vent de division parmi les Verts. En effet, Yannick Jadot, chef de file des listes écologistes pour ce futur scrutin, écarte toute alliance avec Benoît Hamon. Ce dernier est à la tête Génération.s (G-s), mouvement de gauche crée des cendres du Parti socialiste (P.S) en 2017.

Toutefois, le candidat malheureux de la présidentielle peut compter sur le soutien de Julien Bayou. Comme lui, Hamon siège au Conseil régional d’Île-de-France. Une proximité qui l’a par conséquent convaincu de la sincérité des positions de l’ex socialiste. Le porte-parole d’Europe Ecologie-les Verts souhaite de fait une entente avec Hamon pour ces élections européennes 2019.

Pour Yannick Jadot, pas d’union EELV-G.s lors des élections européennes 2019…

Alors qu’il avait soutenu Benoît Hamon durant la campagne présidentielle, un an plus tard Yannick Jadot jure qu’on ne l’y reprendra plus. En cause, la défaite cinglante de la gauche portée par Hamon (6.35% au 1er tour). Aujourd’hui, Jadot regrette son désistement de l’époque, au profit de l’alors candidat du P.S.

Il estime désormais que les Verts auraient eu une chance dans ce scrutin présidentiel. Aussi, refuser une alliance avec Génération.s est la preuve selon lui, qu’il appris de ce qu’il perçoit comme une erreur passée.

Notre priorité est de rassembler les écologistes autour d’une ligne claire, pas de faire de la vieille politique avec ses accords d’appareils et ses confusions (…) Il existait une possibilité de faire gagner nos idées (…) Finalement, l’échec [avec Benoît Hamon] a été assez retentissant. Il n’est pas interdit d’apprendre de ses erreurs.

Disait-il à nos confrères du Journal du Dimanche.

…Mais Julien Bayou lui désire une entente avec Benoït Hamon pour les élections européennes 2019

Interrogé par FranceInfo, Julien Bayou est contre le rejet d’une entente entre EELV et G-s pour les élections européennes 2019.

Yannick Jadot insiste sur la dimension écologiste de la liste qu’on veut porter. L’idée, c’est vraiment de porter l’écologie au cœur de la campagne européenne. Benoît Hamon a été notre candidat à la présidentielle. Moi, il se trouve que je suis élu avec lui au Conseil régional, je peux vous dire qu’on est raccord sur tous les sujets, je pense aux transports, à Europa City, donc je pense qu’on devrait faire avec toutes celles et ceux qui se réclament écologistes.

Défendait-il ainsi, espérant par ailleurs pouvoir apaiser les tensions entre les deux parties.