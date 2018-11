Édouard Philippe prêt à recevoir les “gilets jaunes”, pas de coup de pouce au Smic

Le Premier ministre Édouard Philippe s’est dit prêt mercredi à recevoir une “délégation représentative” de “gilets jaunes”, confirmant, comme Emmanuel Macron la veille, “tenir le cap” de la taxe carbone, tout en écartant un coup de pouce au Smic.

a répondu sur RMC/BFMTV le Premier ministre, interrogé sur les “gilets jaunes” dont deux représentants désignés ont été reçus la veille par le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

a-t-il estimé.

Il a confirmé vouloir mener la concertation et indiqué qu’il allait à partir de jeudi “consulter tous les corps intermédiaires”, “associations, élus locaux, tous ceux qui souhaitent venir nous dire comment ils envisagent cette réflexion”. Celle-ci doit être “très territorialisée”, “si c’est possible un peu en dessous du niveau départemental”.

Se voulant “déterminé et raisonnable”, il a confirmé la hausse de la taxe sur le carburant au 1er janvier avec un système destiné à en limiter l’impact.

Si au cours de l’année il y a un envol du prix de la matière première, alors on pourra revenir au niveau de la taxe fixée au 1er janvier

a expliqué le chef du gouvernement, précisant que “si le prix monte à cause de phénomènes que nous ne maîtrisons pas, alors nous n’ajouterons pas de taxes supplémentaires”.

Chaque trimestre, on verra l’évolution du prix de la matière première et si elle est tellement élevée alors on pourra revenir au niveau initial qui prévalait au 1er janvier