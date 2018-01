Donald Trump s’en prend à la presse au forum économique de Davos

Selon le Huffington Post, le président américain Donald Trump a été hué ce vendredi 26 janvier au forum économique de Davos, en Suisse.

En effet, il a provoqué des remous dans l’assemblée lorsqu’il s’en est pris à la presse, qu’il a qualifiée de « méchante » et « fausse ».

A-t-il ainsi déclaré.

S’est étranglée Anya Schiffrin.

Protestors Sasha Kramer and Anya Schiffrin walk out during Trump’s speech at #WEF2018 #Davos2018 pic.twitter.com/sv2H46j8j3

— Jenna Goudreau (@Jenna_Goudreau) January 26, 2018