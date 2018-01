Débat sur l’immigration: Donald Trump se défend d’être “raciste”

“Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous n’ayez jamais interviewée”, a déclaré à des journalistes le président américain depuis son club de golf de West Palm Beach, en Floride, où il dînait dimanche avec le chef de la majorité de la Chambre des représentants.

M. Trump a accusé dimanche ses adversaires démocrates de faire preuve de mauvaise volonté pour trouver un accord sur le programme Daca (Deferred Action for Childhood Arrival) qui a permis à 690.000 jeunes immigrés, arrivés illégalement aux Etats-Unis, d’étudier et d’y travailler en toute légalité.

Nous sommes prêts, désireux et capables d’obtenir un accord sur le Daca

a-t-il dit. Mais “je ne pense pas que les démocrates veulent le conclure”, a-t-il martelé.

Le programme Daca, mis en place sous la présidence de Barack Obama, est au cœur d’un bras de fer entre le président, qui a annoncé sa suppression –abrogation suspendue en janvier par un juge fédéral de Californie–, et les démocrates qui veulent le préserver.

Le milliardaire a proposé un pacte donnant-donnant: une solution pour les “Dreamers” –surnom des jeunes du programme Daca– en échange du financement du mur controversé qu’il a promis lors de sa campagne présidentielle d’ériger à la frontière avec le Mexique. Il a donné jusqu’à début mars aux parlementaires pour trouver un compromis sur le sujet. Il réclame aussi la suppression de la loterie annuelle de cartes vertes (permis de séjour de longue durée) et une réforme de l’immigration légale pour réduire le rapprochement familial.

Les législateurs démocrates “ne veulent pas de sécurité à la frontière”, a soutenu dimanche le président.

Il a réitéré dimanche son opposition au système de loterie pour attribuer des visas.

En tant que président, je veux des gens qui viennent dans notre pays pour nous aider à retrouver notre force et notre grandeur, des gens qui viennent via un système basé sur le mérite. Plus de loteries! #L’AMERIQUE D’ABORD