En plein bain de foule à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, Emmanuel Macron a accusé mercredi 25 juillet les médias d’avoir « dit beaucoup de bêtises » sur l’affaire Benalla. En effet, après s’être exprimé pour la première fois mardi 24 juillet, dans un cadre privé face à des députés de LREM, le président de la République a poursuivi son offensive médiatique. Cette fois, Emmanuel Macron s’est adressé directement à des journalistes.

Or, c’est la première fois qu’Emmanuel Macron s’adressait directement à la presse.

A-t-il lâché au sujet d’Alexandre Benalla, soulignant son « dévouement » ainsi que « son parcours différent ». Cependant, il a réaffirmé que le comportement de son conseiller lors des événements du 1er-Mai dernier était une « faute réelle, grave ». Aux journalistes de France Bleu, le chef de l’État a expliqué que « l’Elysée n’a jamais caché la faute ».

Il y a eu des dysfonctionnements donc il faut attendre le travail fait par les uns et les autres pour qu’on en tire les conséquences. S’il y a une responsabilité, c’est de l’avoir embauché. Et c’est moi qui l’ai embauché.

Est-ce que je le regrette ? Non, parce que je trouve que c’est bien que quelqu’un comme ça ait pu avoir sa chance dans les équipes de l’Élysée. Il a apporté beaucoup. Mais manifestement j’ai aussi fait une erreur en faisant ça.

Ensuite, Emmanuel Macron a fustigé « la recherche d’un procès politique sur la base d’une affaire qui est triste mais qui est l’affaire d’un homme ».

J’ai vu ces derniers jours beaucoup de gens perdre la raison avec des réactions disproportionnées et avec une violence.

Par ailleurs, à des journalistes de CNEWS qui l’interrogeaient sur l’affaire Benalla, le chef de l’État a esquivé la question. En effet, il a préféré dévier le sujet sur le quotidien des Français.

Les gens, est-ce qu’ils parlent de ça ? Il y a des gens qui supportent mal la chaleur et la fatigue.

🎥 Interrogé sur l"#AffaireMacronBenalla, Emmanuel #Macron esquive la question : "Les gens est-ce qu'ils parlent de cela ? Il y a des gens, ils supportent mal la chaleur et la fatigue. Je suis avec les gens, on est heureux et tout va bien." pic.twitter.com/ptzBN4c2Jx

