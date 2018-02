Pierre Agnès : les recherches en mer pour retrouver le PDG de Quiksilver sont suspendues

Les recherches en mer pour retrouver Pierre Agnès ont été suspendues à 14h35, ce mercredi. Le patron de Quiksilver a disparu dans l’océan mardi matin. Les recherches se poursuivent néanmoins sur les plages. Un dispositif terrestre est en effet maintenu. Les chances de le retrouver en vie sont malheureusement quasi nulles.

Un terrible combat contre la montre pour retrouver Pierre Agnès

Au regard des conditions météo et avec une température de l’océan entre 11 et 13 degrés, l’espoir de retrouver Pierre Agnès vivant s’amenuise. L’alerte a été donnée maintenant depuis plus de 24 heures. La durée théorique de survie dans des conditions similaires est estimée à une vingtaine d’heures. Le PDG de Boardriders Inc, dont Quiksilver fait partie, pourrait néanmoins être à la dérive sur une embarcation de fortune ou être équipé d’une bouée.

Les recherches, dans le cadre de la disparition inquiétante en mer de Pierre Agnès, se concentrent dorénavant sur le long du littoral. L’océan pourrait rejeter malheureusement un corps ou des indices sur une plage de la région. L’embarcation du PDG de Quiksilver a en effet été retrouvée sur la plage du Boiteux à Soorts-Hossegor dans la journée de mardi.

Les secours mobilisés pour retrouver le PDG de Quiksilver vivant

D’importants moyens ont été déployés afin de retrouver Pierre Agnès dans l’océan. Deux vedettes et un jet-ski de la SNSM ainsi qu’un navire de la gendarmerie maritime ont sillonné les zones de recherches. Selon des informations de Sud-Ouest, quatre patrouilles de gendarmerie ont arpenté la côte landaise du nord au sud. Ce mercredi, une dizaine de patrouilles pédestres ou motorisées étaient mobilisées. Les polices municipales des communes littorales participent également à ces opérations.

Les circonstances de la disparition en mer de Pierre Agnès

D’après des précisions de la rédaction de Sud-Ouest, Pierre Agnès était sorti seul en mer mardi, aux environs de 7h30. Il était monté à bord de son bateau, le Mascaret III. L’homme a alors quitté le port de Capbreton afin d’aller pêcher le chipiron. L’alerte a été donnée mardi matin, à 9h17, lorsque l’embarcation du patron de Quiksilver s’est échouée sur l’une des plages d’Hossegor. Le bateau était désespérément vide.

Les hommages nombreux et la chaîne de solidarité dans le monde du surf et de la glisse

Le monde du surf espère qu’un miracle se produira dans les heures et les jours qui viennent. Les réactions sont nombreuses après cette disparition en mer.

Jean-François Irigoyen, le nouveau maire de Saint-Jean-de-Luz, où se situe le siège mondial de Quiksilver, s’est confié à nos confrères de Sud-Ouest.

C’est quelque chose de dramatique pour lui, sa famille et son entreprise. C’est un patron emblématique de Saint-Jean-de-Luz, qui a fait une carrière brillante, en arrivant tout en haut. Il entretenait de très bons rapports avec la Ville.

La star planétaire du surf Kelly Slater a publié un message émouvant sur Instagram :

Comme j’aime cet homme. Pierre Agnes est porté disparu à Hossegor depuis ce matin. Son bateau s’est échoué en ce froid matin brumeux. Je prie pour un miracle et je me rends compte à quel point cet homme a marqué ma vie et la communauté du surf en général. Il aimait ces sorties en mer aux aurores pour aller pêcher, sa famille, Quiksilver, surfer, ses amis, les balades à moto, Capbreton. Je ne sais pas comment le laisser s’en aller.

Eurosima, la fédération des industriels du surf, a dévoilé un message poignant sur la page Facebook de l’organisation :

C’est un moment difficile pour toute l’industrie du surf et la famille Eurosima. Les recherches pour retrouver Pierre Agnès, porté disparu en mer, se poursuivent ce matin. Nous voulons encore croire que l’issue de tout cela ne sera pas tragique. Nos pensées et tout notre soutien vont à ses enfants, sa femme, ses frères, sa mère et tous ses amis proches et collègues.

Angoisse et émotion dans le Sud-Ouest suite à la disparition de Pierre Agnès en mer

Les heures et les jours à venir s’annoncent donc décisifs dans le cadre des opérations de recherches et sur les circonstances de la disparition de Pierre Agnès. Des mauvaises conditions en mer pourraient être à l’origine de sa disparition au large. Il aurait en effet adressé un message à la capitainerie afin d’expliquer qu’il allait différer son retour à cause du brouillard. Reste à savoir dans quelles circonstances exactes Pierre Agnès a-t-il pu chavirer et tomber à l’eau ?

La communauté du surf est en émoi suite à la disparition en mer de Pierre Agnès survenue le mardi 30 Janvier. Le PDG de Boardriders Inc., qui englobe de nombreuses marques dont Quiksilver est un surfeur et un homme de la mer aguerri. Selon des informations de Surf-préventions.com, tous les scénarios restent envisageables pour l’heure : une avarie, un malaise ou bien encore une vague scélérate. La houle était bien formée ce mardi dans les Landes, autour des 1,50 – 2 mètres, avec un vent plutôt faible de nord-est.