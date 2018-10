Perquisitions LFI: la procureure générale de Paris dénonce “un coup de force” du camp Mélenchon

La procureure générale de la cour d’appel de Paris Catherine Champrenault a dénoncé samedi le “coup de force” contre les magistrats et policiers mené par Jean-Luc Mélenchon et ses militants lors des perquisitions mardi au domicile du leader de LFI et au siège du parti.

“J’apporte mon soutien aux magistrats et policiers qui ont subi un coup de force”, a dénoncé la magistrate sur Europe 1, pointant une tentative “d’entrave à l’action de la justice”. “Si monsieur Mélenchon était arrivé tout seul et calmement, il n’y aurait eu aucun problème pour qu’il accède aux locaux de son parti”, a-t-elle ajouté.