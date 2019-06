Paris : Une enquête a été ouverte concernant l’agression de la personne malvoyante

La chasse à l’homme est ouverte sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de cette vidéo scandaleuse.

Ce sont les images d’un cycliste qui se promenait dans les rues de Paris (Rue de Prague dans le 12 -ème arrondissement) qui suscite une vague d’indignation. Cette scène filmée d’une durée de 1 minute, montre une personne malvoyante et son accompagnateur qui tentent de traverser une rue piétonne. Au moment de vouloir traverser la rue, une voiture leur coupe la route après leur avoir refusé la priorité. L’accompagnateur tape alors sur la carrosserie pour protester contre cette infraction. C’est à ce moment là que le conducteur s’arrête et sort très en colère.

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France souligne le caractère inadmissible de cette situation et invite la personne déficiente visuelle ainsi que son accompagnateur, à porter plainte dès maintenant afin que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée. pic.twitter.com/DQlIz2zY66

— AVEUGLES DE FRANCE (@Aveugles_France) June 17, 2019