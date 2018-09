Parcoursup : Des recours existent pour les candidats refusés

La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé qu’il ne restait « qu’un peu plus de 3.000 bacheliers sans affectation » sur la plateforme Parcoursup. En effet, il y a ceux qui n’ont eu aucune proposition sur Parcoursup et ceux qui ont dû s’inscrire à contre-cœur dans une formation qui ne leur convenait pas. Or, si la procédure principale d’admission via la plateforme d’orientation dans le supérieur s’est achevée mercredi 5 septembre, il reste des solutions aux candidats.

Un outil pour faire des recours

Ainsi, plusieurs organisations d’étudiants, de lycéens et de parents d’élèves proposent une aide juridique aux candidats qui se sont vus refuser les vœux sur la plateforme d’orientation post-bac Parcoursup. Lors de sa présentation vendredi 7 septembre, ils ont clairement affiché leur intention de « faire valoir leurs droits ». Voire de « créer un contentieux de masse ». Dans les détails, l’Unef, l’UNL, la FCPE et le SAF (syndicat des avocats de France) ont présenté cet outil accessible via le site sos-inscription.fr.

Ce nouvel outil va permettre aux jeunes de pouvoir faire des recours juridiques. Pour comprendre pourquoi ils ont été refusés de la filière de leur choix.

A expliqué la présidente de l’Unef, Lilà Le Bas, lors de la conférence de presse.

Normalement, quand une administration annonce un refus, sa décision est motivée. Avec Parcoursup, on a une situation complètement unique où c’est au jeune de solliciter l’administration pour comprendre les raisons de son refus.

A renchéri Juan Prosper du SAF, ajoutant :

Le but, c’est de créer un contentieux de masse.

Par ailleurs, l’Unef a annoncé avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada). L’organisation étudiante entend demander la transparence sur les « algorithmes locaux ». Ceux-ci ont été utilisés par les établissements pour classer les dossiers des candidats.

Si nous n’avons pas de réponse dans un mois, nous saisirons le tribunal administratif. Nous voulons comprendre pourquoi autant de jeunes restent sur le carreau.

A martelé Lilà Le Bas.

7.745 jeunes sans affectation

Pour mémoire, quelque 7.745 candidats sont toujours sans affectation, dont un peu plus de 3.000 bacheliers, selon le dernier décompte publié par le ministère l’Enseignement supérieur. Ainsi, au total, sur les 812.000 jeunes inscrits sur Parcoursup, 583.000 ont accepté une proposition. 180.000 ont quitté la plateforme et 40.000 sont « inactifs ». Ces derniers sont des jeunes qui se sont inscrits sur Parcoursup. Or, s’ils ont émis des vœux en mars dernier, ils n’ont ensuite pas répondu aux sollicitations. Il s’agit, en majorité, de bacheliers ou d’étudiants en réorientation. Ils ont renoncé aux études ou ont trouvé une formation hors Parcoursup.