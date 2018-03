Pakistan : un attentat suicide fait au moins neuf morts et 20 blessés à Lahore

Les talibans pakistanais (Tehreek–e-Taliban Pakistan, TTP) ont revendiqué l’attentat suicide dans un communiqué reçu par l’AFP, menaçant de mener d’autres actions contre la police du Penjab car celle-ci tue leurs “associés”.

L’explosion est survenue vers 21H00 heure locale (16H00 GMT) à Raiwind, dans la banlieue de Lahore, près d’une mosquée où avait lieu un rassemblement religieux.

“Au moins neuf personnes, cinq policiers et quatre civils, ont été tuées. (…) Les circonstances montrent que c’était un attentat suicide”, a déclaré à la presse Haider Ashraf, un responsable de la police à Lahore, ajoutant qu’au moins vingt personnes avaient été blessées.

Jam Sajjad, un porte-parole des services d’urgence, a confirmé ce bilan. Il avait précédemment fait état de sept morts et vingt blessés, ajoutant que la bombe avait été placée sur une moto.

D’après Hauder Ashraf, la cible était un poste de contrôle de la police qui avait été installé près du rassemblement religieux, auquel avaient participé selon lui 60.000 personnes mercredi.

“Les policiers ont sauvé de nombreuses vies en sacrifiant les leurs”, a-t-il commenté.

Dans un tweet, le chef de la province du Penjab, Shahbaz Sharif, a qualifié de “héros” les policiers “morts en martyrs”. “Leur sacrifice ne sera pas vain”, a-t-il poursuivi.

Brave police officials lay down their lives in the line of duty. The nation is proud of sacrifices that the Punjab police, security officials & our citizens have rendered in the war on terrorism. Prayers for the departed souls & bereaved families who lost their loved ones!

