Orages dans le Sud: plus que quatre départements en vigilance orange

Seuls quatre départements sont maintenus en vigilance orange lundi matin, après un épisode orageux qui a traversé dimanche soir une grande partie du Sud de la France, selon un bulletin de France Météo à 06HO5.

L’alerte orange est maintenue dans les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Var et le Vaucluse, selon l’opérateur météo qui précise qu’il s’agit d’une situation fortement orageuse d’été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents.

Sur le Sud-Ouest, les orages quittent l’est de la Corrèze. Les orages ont généralement donné 30 mm de pluie en moins d’une heure. De fortes chutes de grêle ont été observées près de Pau. L’activité électrique a été très intense.

Une nouvelle ligne orageuse s’est formée sur l’ouest des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse et se déplace vers l’est. Cette ligne s’accompagne de grêle, de rafales de vent et de fortes intensités de pluie. On a observé sous les orages jusqu’à 51 mm en 1 heure sur la Camargue et des rafales de vent de l’ordre de 70km/h, et jusqu’à 99 km/h à Marignane.

L’opérateur météo précise que cet épisode pluvio-orageux se classe tout de même un cran en dessous de celui que ces régions ont connu jeudi.

Pour les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, la Drôme : la ligne orageuse qui se situe sur l’ouest des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse se décalera vers l’est.

Elle est très active dans sa partie sud, et va le rester notamment sur le Var en début de matinée. Ensuite, de nouveaux orages vont se former en cours de matinée. Ces orages peuvent être accompagnés de fortes de rafales de vent, de grêle, de fortes intensités de pluie et d’une activité électrique soutenue.