Nordahl Lelandais : Soupçonné d’attouchements sexuels sur sa petite cousine

Selon une information de BFMTV ce mercredi 6 juin, une vidéo découverte dans le téléphone portable de Nordahl Lelandais montre l’agression sexuelle d’une fillette de moins de 7 ans. Des faits qui se seraient produits une semaine avant le meurtre de Maëlys en Isère.

Son téléphone portable passé au crible

Ainsi, déjà mis en examen pour les meurtres du caporal Arthur Noyer et de Maëlys, de nouveaux éléments ont été révélés par les enquêteurs sur Nordahl Lelandais. En effet, des recherches approfondies sur le téléphone de l’ancien militaire ont dévoilé l’existence d’une vidéo d’agression sexuelle. La victime serait une cousine de Nordahl Lelandais, âgée de moins de sept ans. Elle aurait été tournée une semaine avant l’enlèvement et le meurtre de Maëlys dans la nuit du 26 au 27 août en Isère.

D’après BFMTV, les parents de la fillette sont originaires du sud de la France. Ils étaient en week-end chez les parents de l’ex-militaire. Celui-ci y vivait lui aussi au moment où la vidéo a été prise. La chaîne d’information a précisé que Nordahl Lelandais n’a pour le moment pas été confronté à ces images. Il n’a donc pas donné sa version des faits.

Jusqu’à récemment, les enquêteurs n’ont pas trouvé d’élément indiquant que Nordahl Lelandais ait pu agresser de jeunes enfants. Dans le cas de la petite Maëlys, selon les conclusions des psychiatres les pulsions sexuelles ne seraient pas à l’origine de son geste. En outre, aucune trace d’ADN ou de sperme n’a été retrouvée sur les vêtements de la fillette.

Les disparus du fort de Tamié en lien avec Nordahl Lelandais ?

Une cellule de coordination, baptisée Ariane, a été créée en janvier au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise. L’objectif est de détecter d’éventuels recoupements entre « le parcours de vie » de Nordahl Lelandais et des disparitions ou des crimes non élucidés. Or, après qu’il a avoué les meurtres du caporal Noyer et la mort accidentelle de Maëlys, une vingtaine d’affaires de disparitions non résolues sont actuellement réexaminés. L’ancien maître-chien de l’armée fait figure de suspect numéro un dans certaines de ces affaires. Et de nombreuses familles de disparus veulent savoir si son chemin a pu croiser celui de leur proche. Par ailleurs, une expertise psychiatrique réalisée entre février et avril derniers a été dévoilée samedi 2 juin. Elle décrit « un homme avec une dangerosité criminologique extrêmement importante ».

Ainsi, selon Europe 1, l’affaire dite des disparus du fort de Tamié en Savoie semble se recentrer sur Nordahl Lelandais. En 2011 et 2012, Jean-Christophe Morin, 22 ans, et Ahmed Hamadou, 45 ans, ont successivement disparu après avoir assisté au même festival de musique, au fort de Tamié, en Savoie, la région de Nordahl Lelandais. Les avocats de leurs deux familles viennent de transmettre à la justice des images du festival où tous deux ont disparu. D’après la radio, on y verrait un homme ressemblant à Nordahl Lelandais.