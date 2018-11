Naturalisation contre prénom français : la proposition de Julien Aubert, député du Vaucluse, fait polémique

Parmi 18 propositions sur l’islam, le député Les Républicains du Vaucluse Julien Aubert suggère aux étrangers qui veulent obtenir la nationalité française, de choisir un prénom qui soit « plus adapté à la culture nationale ».

Un prénom plus adapté à la culture nationale

Ainsi, dans un livret de 18 propositions sur l’islam publié ce vendredi 16 novembre, le député part du principe que

La distinction usuelle entre islam et islamisme ne correspond à aucune réalité religieuse établie.

Par ailleurs, il dit assumé une « une préférence » pour la culture française d’origine judéo-chrétienne et gréco-latine. Aussi, pour les candidats à la nationalité française, Julien Aubert suggère-t-il de leur imposer de choisir un de leurs prénoms. Et ce, parmi ceux issus des différents calendriers français. Ou ceux des personnages connus de l’histoire nationale. L’objectif étant pour le député qu’il soit « plus adapté à la culture nationale » Julien Aubert argue qu’il s’agit d’une « incitation » à utiliser le prénom français. Dans le même temps, Louis Aliot, le député Rassemblement national considère lui aussi « qu’on s’intègre mieux en adoptant un prénom de son pays d’accueil ».

On se souvient que lors d’une altercation avec la chroniqueuse Hapsatou Sy, le polémiste Eric Zemmour avait estimé que son prénom était « une insulte à la France ». Provoquant la controverse, il lui avait suggéré d’en changer.

Contacté par l’AFP, Julien Aubert s’est justifié :