Mondial: six joueurs des Bleus absents de l’entraînement collectif

Six membres de l’équipe-type des Bleus au Mondial-2018 étaient absents de l’entraînement collectif jeudi après-midi, à trois jours de la finale contre la Croatie dimanche à Moscou.

Ces six joueurs sont le gardien Hugo Lloris, l’arrière droit Benjamin Pavard, les défenseurs centraux Raphaël Varane et Samuel Umtiti, ainsi que les attaquants Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Pavard et Mbappé sont venus au stade d’entraînement de Glebovets avec le groupe mais se sont retirés en salle de massage.

Les cinq autres titulaires, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba et Antoine Griezmann, connaissaient de leur côté un entraînement aménagé, en faisant des tours de terrain en compagnie du préparateur physique Grégory Dupont.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait prévenu que ses joueurs allaient récupérer “pendant 48 heures” après la victoire en demi-finale mardi contre la Belgique (1-0).

Les Bleus affrontent la Croatie en finale au stade Loujniki de Moscou, dimanche à 17h00 françaises.