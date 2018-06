Mondial-2018: jeudi, la Colombie pour passer, Kane et Lukaku pour briller

La Colombie joue sa qualification pour les 8es de finale du Mondial-2018 jeudi contre le Sénégal, dans une journée marquée par le duel en haute altitude entre l’Angleterre de Harry Kane et la Belgique de Romelu Lukaku, deux des trois meilleurs buteurs du tournoi.

. Sénégal – Colombie

. 16h00, groupe H, Samara

Défaite interdite! La Colombie quittera la compétition si elle perd, alors que le sort du Sénégal, en cas de revers, dépendra du résultat du Japon face à la Pologne.

“Nous pouvons être optimistes”, a assuré le sélectionneur des Cafeteros José Pekerman, après le succès de haute volée contre la Pologne (3-0) qui a lancé le Mondial des stars Radamel Falcao, buteur, et James Rodriguez, deux fois passeur.

Mais son homologue africain Aliou Cissé connaît la recette: il était sur le terrain quand les Lions de la Teranga avaient accroché l’Uruguay (3-3) lors de la dernière journée de poule en 2002 pour la seule qualification en 8es de finale de leur histoire.

. Japon – Pologne

. 16h00, groupe H, Volgograd

Objectif nul: le Japon, en partageant les points face à la Pologne qui n’a plus rien à jouer, compostera son billet pour les 8es de finale pour la 3e fois en cinq participations.

Après avoir été la première sélection asiatique à battre une équipe sud-américaine dans une Coupe du monde, contre la Colombie (2-1), les Samurai Blue n’ont toutefois “rien accompli encore”, a tempéré le capitaine Makoto Hasebe: “On n’aura pas le résultat qu’il faut en pensant qu’un nul suffira.”

Robert Lewandowski et ses partenaires joueront eux pour leur honneur, et ne pas devenir la première génération polonaise à quitter un Mondial sans une victoire depuis… 1938. La réaction du buteur, muet en Russie et critiqué pour son inefficacité, sera à surveiller.

. Belgique – Angleterre

. 20h00, groupe G, Kaliningrad

La fin de la récré… Après s’être respectivement amusés contre le Panama (6-1) et la Tunisie (5-2), l’Angleterre et la Belgique s’affrontent dans un choc pour la première place qui promet des étincelles.

L’affiche à forte teneur de Premier League mettra aux mains deux des trois meilleurs buteurs du tournoi, Harry Kane (5 buts) et Romelu Lukaku (4)… si le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez le laisse sur le terrain, lui qui a annoncé du changement face aux Trois Lions.

C’est carrément la colonne vertébrale des Belges qui pourrait manquer à l’appel: simple turn-over, ou stratégie pour éviter un tableau final plus difficile?

“Nous voulons finir premiers du groupe”, a répondu en écho le gardien anglais Jordan Pickford, qui veut capitaliser sur l’excellent départ des Trois Lions.

. Tunisie – Panama

. 20h00, groupe G, Saransk

Deux sélections éliminées, mais un match pour l’histoire tout de même: la Tunisie va vouloir remporter son premier match de Coupe du monde depuis 1978 et une série de dix rencontres consécutives sans gagner, alors que le Panama espère remporter son premier succès, tout court, dans la compétition.