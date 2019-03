Youtube : Une mère accusée de maltraiter ses enfants pour des vues

La chaîne Youtube “Fantastic Adventures” n’avait de fantastique que son nom. Le Washington Post révèle que Machelle Hackney, à la tête de cette chaîne familiale qui comptait 800 000 abonnés, a été arrêtée vendredi 15 mars. Cette dernière mettait régulièrement en scène ses sept enfants adoptifs dans ses vidéos. Mais les sourires de façade cachaient une terrible réalité. En effet, Machelle Hackney est accusée d’avoir maltraité ses enfants, et ce dans l’unique but de gagner des vues sur Youtube.

Machelle Hackeny et ses deux fils biologiques arrêtés

Selon le Washington Post, cette mère de famille de 48 ans aurait empoché 2,5 millions de dollars, soit environ 2,2 millions d’euros, grâce à ses vidéos postées sur la célèbre plateforme. Des vidéos dont ses enfants, âgés de 6 à 15 ans, étaient les “héros”…. Et pour ce faire, Machelle Hackney n’hésitait pas à les priver d’eau et de nourriture s’ils se trompaient dans leur texte, ou s’ils ne suivaient pas ses instructions à la lettre. Elle allait même jusqu’à les battre avec des coups de ceinture, les asperger de gaz poivré ou à les enfermer dans un placard pendant plusieurs jours. L’un des enfants a également confié à la police ne plus aller à l’école depuis des années. En effet, la pièce où ils tournaient leurs vidéos avait remplacé la salle de classe.

C’est finalement la fille biologique de Machelle Hackney qui a mis fin à leur calvaire. C’est cette dernière qui a alerté la police. La mère de famille a été arrêté à son domicile, situé en Arizona. Ses deux fils biologiques ont également été arrêtés. Les deux garçons, tous deux majeurs, sont accusés de ne pas avoir dénoncé les abus de leur mère.

Youtube a immédiatement démonétisé les vidéos postées sur la chaîne, avant de la supprimer définitivement quelques jours plus tard. L’affaire fait actuellement grand bruit et relance la polémique autour des chaînes familiales sur Youtube.