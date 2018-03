Pourquoi Winnie l’ourson est-il censuré en Chine ?

Twitter, Facebook Google, Tiananmen et Winnie l’ourson. Voici une liste (non exhaustive) très sérieuse de ce qui est aujourd’hui censuré sur le web chinois.

Utilisé par la parodie

Xi Jinping se rêve en nouveau Mao, président à vie de la Chine. Et si la nouvelle ravit Donald Trump qui aimerait bien essayer aussi, sur le web chinois, les internautes sont moins enthousiastes. Ils ont donc décidé de ressortir une vieille comparaison de 2013. On y voyait alors d’un côté l’ourson accompagné par Tigrou. De l’autre, le dirigeant chinois accompagné par Barack Obama. Avec, selon les internautes, une ressemblance évidente. En 2017, il est alors devenu interdit de reproduire Winnie en Chine.

Mais, les choses pourraient aller plus loin désormais. Comme le notent nos collègues des Inrocks, on pourrait bien passer au niveau suivant. Le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a publié ses propositions de révision de la Constitution. Dans ce document, on trouve donc la possibilité pour Xi Jinping de cumuler les présidences et le bannissement de Winnie l’Ourson.

Winnie the Pooh gets banned from Chinese social media for looking too much like Xi Jinping https://t.co/5L4DTTPexa pic.twitter.com/KKbcAaZYzJ — Shanghaiist.com (@shanghaiist) July 17, 2017

Parmi les autres folies du moment en Chine, on trouve aussi l’interdiction… de la lettre N. Autant de tentatives qui devraient désormais être contournées par les internautes qui en sont fait une spécialité. Détournement d’images et d’expressions sont des habitudes sur le web chinois. Après tout, c’est la seule solution pour continuer à voir Winnie l’ourson.