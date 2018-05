Vol MH17 abattu en Ukraine: les enquêteurs ont identifié l’unité russe d’où provenait le missile

Les enquĂȘteurs “ont conclu que le Bouk-Telar (systĂšme de missile anti-aĂ©rien de fabrication russe, ndlr) qui a abattu le MH17 provenait de la 53e brigade anti-aĂ©rienne basĂ©e Ă Koursk, en Russie”, a annoncĂ© l’enquĂȘteur nĂ©erlandais Wilbert Paulissen au cours d’une confĂ©rence de presse au Pays-Bas.

“La 53e brigade fait partie des forces armĂ©es russes”, a-t-il ajoutĂ©.

L’avion de la compagnie Malaysia Airlines reliant Amsterdam Ă Kuala Lumpur avait Ă©tĂ© abattu au-dessus de l’Est sĂ©paratiste prorusse de l’Ukraine le 17 juillet 2014 et l’ensemble des 298 personnes prĂ©sentes Ă son bord, en majoritĂ© des NĂ©erlandais, ont pĂ©ri.

En septembre 2016, les enquĂȘteurs internationaux avaient dĂ©jĂ conclu que le systĂšme de missile avait Ă©tĂ© acheminĂ© de Russie avant d’ĂȘtre opĂ©rĂ© depuis le territoire dans l’Est de l’Ukraine contrĂŽlĂ© par les sĂ©paratistes prorusses. Ils n’ont pas dit qui avait tirĂ© le missile.

A ce jour, l’Ă©quipe internationale a minutieusement recrĂ©Ă© la route empruntĂ©e par le convoi militaire depuis Koursk Ă travers la frontiĂšre ukrainienne en utilisant des photos et des vidĂ©os.

Selon l’enquĂȘteur Paulissen, le missile Bouk possĂšde “nombre de caractĂ©ristiques uniques qui en tant que telles constitueraient une sorte d’empreinte digitale pour un missile”.

Moscou a à plusieurs reprises nié son implication dans le drame en pointent du doigt les forces ukrainiennes.

L’investigation menĂ©e par les Pays-Bas est actuellement focalisĂ©e sur quelque 100 personnes soupçonnĂ©es de jouer “un rĂŽle actif” dans cette affaire. Aucun nom n’a jusqu’Ă prĂ©sent Ă©tĂ© citĂ©.

Deux personnes appelĂ©es sous les noms de code Orion et Delfin ont Ă©tĂ© identifiĂ©es comme les principaux suspects sur la base d’enregistrements de leurs conversations avant et aprĂšs le crash.

Le chef des enquĂȘteurs Fred Westerbeke a soulignĂ© jeudi que l’enquĂȘte Ă©tait dans sa “phase finale” en estimant qu’il y “avait encore du travail Ă faire”.

Au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes “nous avons acquis beaucoup de preuves, mais nous ne sommes pas encore prĂȘts” Ă procĂ©der Ă des accusations, a-t-il dit.

“Importante piĂšce du puzzle”

Les autoritĂ©s nĂ©erlandaises ont annoncĂ© que le procĂšs de tout suspect arrĂȘtĂ© dans le cadre de cette affaire aurait lieu aux Pays-Bas aux termes d’un accord conclu entre les pays participant Ă l’enquĂȘte.

Le ministre nĂ©erlandais des Affaires Ă©trangĂšres Stef Blok qui avait rĂ©cemment visitĂ© Mocou pour y discuter du MH17 a estimĂ© que les rĂ©vĂ©lations de jeudi constituaient “une importante piĂšce du puzzle”.

“Nous avons plus de clartĂ© quant Ă la chute du MH17 en particulier pour les proches des victimes”, a-t-il soulignĂ©.

Les familles des victimes ont de leur cĂŽtĂ© Ă©crit une lettre ouverte au “peuple russe” pour exprimer leur douleur continue alors que la Russie frappĂ©e par des sanctions occidentales pour son rĂŽle dans la crise ukrainienne s’apprĂȘte Ă accueillir la coupe du Monde du football.

“Nous appelons une nouvelle fois le gouvernement russe Ă coopĂ©rer entiĂšrement avec les enquĂȘteurs internationaux sur MH17”, Ă©crivent-elles dans cette lettre publiĂ©e par le journal d’opposition russe NovaĂŻa Gazeta.

“Cela ne nous rendra pas nos familles, mais la vĂ©ritĂ© compte, la vĂ©ritĂ© existe et nous voulons que les responsables soient identifiĂ©s et punis”.

Les familles ont Ă©galement dĂ©noncĂ© une “campagne vile et trompeuse” dans les mĂ©dias russes, une “dĂ©sinformation ayant pour but de distraire et confondre, de crĂ©er une rĂ©alitĂ© alternative”.