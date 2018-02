Voici l’acquéreur de l’appartement le plus cher de Manhattan !

Son identité était un mystère depuis l’acquisition de l’appartement le plus cher de Manhattan pour 100 millions de dollars en 2014. Le Wall Street Journal a vendu la mèche, il s’agit de Michael Dell, le PDG de Dell Technologies.

Le record pourrait être bientôt battu

Le journal new-yorkais cite des sources proches de la transaction pour enfin dévoiler le nom de l’acheteur. A l’époque, la transaction avait fait couler beaucoup d’encre. Cependant, il était resté anonyme. On apprend aussi le prix exact de l’appartement duplex d’environ 1.000 m² : 100,47 millions de dollars. L’appartement se trouve au sommet de la tour de luxe “One57” construite par l’architecte français Christian de Portzamparc, sur Central Park.

Pour Michael Dell, il s’agit au final presque d’une broutille. Avec une fortune estimée à 23,4 milliards de dollars pour Forbes, il était en 2017, le 19e américain le plus riche. Il possède aussi une résidence à Austin et une luxueuse maison à Hawaï. Cela lui permettra peut-être de survivre au choc moral quand son record sera battu. Un nouvel immeuble encore plus moderne sur Central Park South devrait probablement vendre un appartement plus cher.

