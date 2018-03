La vie de cette jeune Russe a changé après un terrible accident de voiture

Sa vie ne sera plus jamais la même. En 2016, Maria Lebedeva, une jeune Russe de 23 ans est victime d’un accident de la route. Les conséquences physiques et psychologiques sont terribles.

“La plus belle étudiante de sa classe”

C’est difficile à croire aujourd’hui. Mais, il fut un temps où Maria Lebedeva, de Novosibirsk en Russie était “la plus belle étudiante de sa classe”. Diplômée en droit à 23 ans, elle était promise à un brillant avenir. Mais, le 20 août 2016, sa vie a basculé. Ce jour-là, elle se dispute avec son petit ami Andrey pendant qu’il conduit. Il lui reproche d’avoir eu une demie-heure de retard. Énervé, il brûle volontairement un feu rouge et percute à 80 km/h un autre véhicule.

Pour lui, très peu de dégâts, son airbag le protège. Mais, la jeune femme n’a pas cette chance. Sa colonne vertébrale et son bassin sont touchés. Elle souffre également de lésions cérébrales et est atteinte de cécité. Elle tombe dans le coma pendant 10 jours. Une partie de sa vie disparaît. Elle ne se souvient plus de 2015 et 2016. Son petit ami vient la voir au début à l’hôpital puis il arrête de donner des nouvelles. Les parents de Maria l’attaquent finalement en justice pour les frais médicaux.

C’est physiquement que l’accident a laissé le plus de traces. La jeune femme prend beaucoup de poids. Elle doit encore marcher avec une canne puisqu’elle n’a pas récupéré la vue. Elle s’est aussi rendue compte que beaucoup de monde l’a abandonné comme elle l’explique à nos confrères du Siberian Times. Une situation déprimante pour elle.