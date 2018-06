VIDEO. Le stratagème hallucinant utilisé par Trump pour séduire Kim à Singapour

C’est une vidéo comme on a plus l’habitude d’en voir. Digne d’un film hollywoodien, elle manie à la perfection les ficelles de la surenchère : voix-off dramatique, musique épique, fondus enchaînés, entremêlés d’images éloquentes. On se souvient de vidéos politiques tout aussi hallucinantes, les clips de campagne de Poutine notamment. Mais habituellement ces petits chefs d’oeuvres d’inventivité sont destinés au peuple, pas à un haut dirigeant étranger. Avec ce clip, on n’est pas loin des vidéos promotionnelles de l’univers fictif de Westworld. Aussi, cette stratégie américaine a de quoi surprendre !

Soft-power grotesque

On croyait l’époque des publicités outrancières en faveur du capitalisme révolue, enterrée sous les débris du mur de Berlin. On avait tort.

Here is the video, “A Story of Opportunity” that I shared with Kim Jong-un at the #SingaporeSummit

Sur Twitter, Donald Trump affirme avoir “montré cette vidéo à Kim Jong-un lors du sommet de Singapour”, intitulée “A Story of Opportunity” (Une histoire d’opportunité). Dans la vidéo, la voix-off fait ainsi directement référence à Kim Jong-un :

Ce leader choisira-t-il de faire avancer son pays et faire partie d’un nouveau monde ? D’être le héros de son peuple ? Acceptera-t-il la main tendue de la paix ?

“Destiny Pictures” est légendé comme étant le producteur. Présentée par Reuters comme une société de production située à Los Angeles, son fondateur Mark Castaldo a nié “toute implication dans cette vidéo”. En effet, ne vous y trompez pas, il s’agit bien d’une création interne à la Maison Blanche, qui a même crée un logo pour sa société fictive. La vidéo, mettant le légendaire Kim face à son destin, se devait d’être saupoudrée d’une bonne dose de dramaturgie. Un homme face à un choix, que la vidéo est censée influencer. Celui d’un retour en arrière, avec l’isolement, les missiles et la guerre ou bien celui de l’ouverture au monde, du développement économique et de la paix.

Monté comme un teaser de film d’action, la voix off martèle des phrases telles que “Deux hommes. Deux leaders. Un destin.” , “il arrive un temps où seuls quelques-uns sont appelés à faire la différence”, ou encore “Le passé n’a pas à être le futur. De l’obscurité peut surgir la lumière”.

La vidéo présente la main de Donald Trump, comme “la main de la paix”, censée amener la prospérité dans son pays :