La vidéo choquante de la fillette qui a échappé au pire en tombant d’un téléski

La station de ski Perfect North Slope située dans la région de l’Indiana aux Etats-Unis a été témoin d’une scène effrayante. En effet, une fillette est tombée d’un téléski à l’arrêt avant d’être rattrapée par une équipe de secouristes, qui ont pu lui éviter le pire.

Dans la vidéo tournée, qui a depuis fait le buzz sur les réseaux sociaux, on peut voir la fillette suspendue dans le vide après être tombée de son siège, sur un téléski haut de près de 8 mètres. Une femme présente à côté de la petite essaie alors tant bien que mal de la retenir, mais elle continue de glisser.

Heureusement, celle-ci a pu compter sur la réactivité de l’équipe de sécurité de la station, qui a finalement pu amortir la chute de la fillette grâce à un drap de sécurité tendu. Celle-ci s’en est donc tirée sans blessure.

L’homme qui a tourné la vidéo, un certain Adam Browning originaire de Cincinnati dans l’Ohio, a raconté cette expérience terrifiante au DailyMail.

Je me suis d’abord rendu compte de la situation quand j’ai entendu la femme crier sur son siège. On voyait qu’elle était absolument terrifiée. (…) Son siège était à 7 ou 8 mètres du sol et elle s’est mise à hurler pour demander de l’aide. Elle tenait la barrière d’une main, et essayer de retenir l’enfant qui tombait de l’autre.