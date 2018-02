Vénézuela : Un zoo forcé de tuer des animaux pour nourrir les autres

Au Vénézuéla, alors que le président Nicolas Maduro se prépare à être réélu dans un fauteuil faute d’opposition, sa population souffre toujours de la famine. Depuis plus de deux ans, le pays traverse désormais une crise alimentaire grave. Celle-ci ne touche pas que les humains, comme l’illustre l’exemple de ce zoo qui est forcé de tuer les animaux les plus faibles pour nourrir les autres.

Comment faire pour nourrir des animaux ayant besoin de plusieurs centaines de kilos de viande par semaine quand celle-ci n’est pas disponible pour les êtres humains ? C’est le défi auquel est confronté le Metropolitan Park Zoo.

explique Elio Rios, le directeur cité par FranceTV Info.

Problème, ce n’est toujours pas suffisant. Les officiels ont donc décidé d’adopter des mesures plus draconiennes.

poursuit-il ainsi. Bien entendu, la mesure n’est pas forcément bien acceptée, notamment par les associations de défense des animaux. A noter que ces derniers mois, plusieurs zoos du pays ont aussi tentés de donner des fruits aux animaux mais sans grand succès.

La Ligue des Animaux a réagi sur Twitter : “Au lieu de faire ça, il n’y a pas un autre recours ? Demander de l’aide des autres pays qui je pense donneront de la nourriture gentiment plutôt que de les tuer. Je n’appelle pas ça un zoo mais un camp de concentration.” Des milliers de messages de ce genre ont été adressés ces derniers jours.

This is heartbreaking 😰 The Socialist paradise of Venezuela (where private gun ownership is banned BTW), is not only starving its people.. but also zoo animals like this poor lion. #SocialismSucks #Venezuela #StopAnimalAbuse #VenezuelaZoo #SocialismKills https://t.co/546RDCKJEF

— Stephanie Hamill (@STEPHMHAMILL) February 25, 2018