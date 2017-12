Vague de froid dans le nord des Etats-Unis : Donald Trump ironise sur le réchauffement climatique

Donald Trump s’est toujours montré sceptique sur le changement climatique, parlant même d’une « invention » de la Chine. Une nouvelle fois, ce jeudi 28 décembre le président des Etats-Unis s’est fendu d’une remarque sur le réchauffement climatique alors que le nord de son pays est balayé par une vague de froid extrême avec des températures atteignant jusqu’à – 40 °C.

Selon l’Organisation météorologique mondiale, 2017 devrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde hors phénomène El Niño. Il se pourrait d’ailleurs que le réchauffement climatique, dont les climatologues s’attendent à ce qu’il amplifie nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, soit paradoxalement à l’origine de cette vague de froid.

Ainsi, comme à son habitude, le locataire de la Maison Blanche a choisi le réseau social Twitter pour faire passer son message, qui se voulait ironique.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Dans l’est, cela pourrait être la veille du jour de l’an LA PLUS FROIDE jamais enregistrée. Peut-être qu’on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s’apprêtait à payer DES TRILLIONS DE DOLLARS pour s’en protéger. Couvrez-vous !

Un tollé sur la toile

Ce message a immédiatement déclenché une avalanche de réactions d’internautes. En effet, cette sortie ironique du président américain, qui confond météorologie et climat mais aussi immédiateté et long terme, a suscité nombre de réactions, y compris de la part de scientifiques.

Le changement climatique est très réel même s’il fait froid à l’extérieur de la Trump Tower en ce moment.

A répondu sur Twitter le directeur de l’Académie des Sciences de Californie, Jon Foley.

De la même façon, il y a toujours de la faim dans le monde, même si vous venez de manger un Big Mac.

A-t-il ajouté.

Believe it or not, global climate change is very real even if it’s cold outside Trump Tower right now. Just like there is still hunger in the world, even if you just had a Big Mac. https://t.co/VCGyGRWGCJ — Jon Foley (@GlobalEcoGuy) December 29, 2017

En 2017, il y a eu environ trois records de chaleur aux États-Unis pour chaque record de froid.

A renchéri la députée démocrate de l’État de Washington, Pramila Jayapal, avant d’ajouter :

La météo, ce n’est pas la même chose que le climat. Le président devrait pouvoir comprendre ça. Ce n’est pas difficile.

In 2017, there were about three record high temperatures in the U.S. for every record low temperature. Weather is not the same as climate. The president should be able to understand that. It isn't hard. https://t.co/piwHcvZWbH https://t.co/7EFkR5SmUN — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) December 29, 2017

Donald Trump : climatosceptique convaincu

Donald Trump s’est toujours montré sceptique sur le changement climatique, parlant même, avant d’être président, d’une « invention »de la Chine. Peu de temps après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain a choisi de retirer son pays de l’accord de Paris sur le climat. Il avait notamment estimé que cette entente allait détruire des emplois industriels. Par ailleurs, l’administration Trump a également retiré le changement climatique de la liste « des menaces » pour les Etats-Unis. En outre, il a relancé l’exploitation du charbon et des réserves de gaz et d’huile de schiste sur des terres fédérales protégées.