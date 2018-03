USA : 2 morts sur le campus de Central Michigan University, le suspect en fuite

Selon de nombreux témoins, des coups de feu ont été tirés à l’intérieur d’une résidence universitaire dans l’Etat de Michigan dans le nord des Etats-Unis. La Central Michigan University (CMU) a appelé toutes les personnes présentes sur place à « se mettre à l’abri ». Les cours ont été annulés et les étudiants sont confinés suite à cette fusillade. Ce nouveau drame aurait fait déjà deux victimes selon des informations du Detroit Free Press.

Le suspect n’a malheureusement pas été arrêté à ce stade de l’enquête. Les tirs auraient eu lieu dans le bâtiment Campbell Hall de cette faculté située dans la ville de Mount Pleasant. Selon les premiers éléments, il s’agirait d’un « homme noir », âgé de 19 ans. Très peu d’informations ont filtré sur les liens éventuels du tireur avec les deux victimes. Les deux personnes décédées ne seraient pas des étudiants d’après les premiers éléments de l’enquête. L’identité du tireur aurait été dévoilée par certains médias américains, il s’agirait de James Eric Davis Jr. Le drame aurait pu être lié à un problème domestique et non à une fusillade de masse donc.

Près de 18 000 étudiants fréquentent le campus principal. La police a prévenu que le suspect était susceptible d’être armé et dangereux. Le débat sur la législation entourant le droit constitutionnel d’être armé a été relancé par les jeunes rescapés de la tuerie ayant coûté la vie à 17 personnes le 14 février dans le lycée Marjory Stoneman Douglas en Floride. La fusillade de Columbine et la tragédie sur le campus de Virginia Tech sont également dans toutes les mémoires.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911.

