Un couple paie une rançon pour récupérer son chien mais découvre son cadavre

On peut parfois développer des relations très fortes avec nos animaux de compagnie. Et certaines personnes mal intentionnées y voient alors une opportunité à saisir. Un couple de Buffalo aux Etats-Unis en a fait l’amère expérience. Leur chien a été kidnappé. Mais, payer la rançon demandée n’a pas permis de récupérer l’animal.

1.200 dollars de rançon

Cela faisait 10 semaines que Lou avait disparu à Buffalo. Jason et Shanna Davis n’avaient aucune trace de leur labrador depuis le 21 décembre dernier. Mais, jeudi 1er mars , ils ont retrouvé son cadavre, tué d’une balle. “On continuait de se répéter, cela ne peut pas être pire. Et puis, ça l’a été” explique Jason à nos confrères de Kare 11.

Que s’est-il passé entre temps ? Un scénario que l’on est surtout habitués à voir dans les séries télévisées pour des disparitions d’enfants. Le couple commence par aller voir les autorités. Ils leur donnent tout ce qu’il faut savoir sur Lou. Mais, quelques jours plus tard, le couple reçoit un étrange appel d’un homme se faisant appeler Kévin. Il leur explique qu’il a trouvé le chien, mais qu’il s’est attaché à celui-ci, que sa famille ne veut pas s’en séparer.

Mais, cette histoire a rapidement changé. “Il nous a demandé : combien vaut cet animal pour vous” explique Jason. Le couple très attaché à Lou, se décide à payer 1.200 dollars pour pouvoir le récupérer. On leur indique alors de se rendre à une adresse et de laisser l’argent dans le coffre d’une voiture. Le couple s’exécute sous la pression. Kévin menace en effet l’animal. S’ils ne payent pas, il sera tué. Le couple n’hésite plus. Mais, ils ne reverront jamais l’animal. Quatre semaines plus tard, il est retrouvé mort. Un pêcheur les prévient pour leur donner la mauvaise nouvelle. L’animal avait reçu deux balles et semblait mort depuis plusieurs semaines.

Le couple engage un chasseur de primes

Impossible de savoir pour l’instant si cet homme qui se fait appeler Kévin est aussi le tueur de l’animal. Mais, le couple est désormais décidé à faire la lumière sur cette histoire.

Ils ont donc engagé un chasseur de primes, plus habitué à chasser des évadés pour le retrouver. Mais, ils comptent désormais surtout sur l’aide de la population.

On pense que quelqu’un sait ce qu’il ‘est passé. On espère désormais que cette personne accepte de nous parler

implore Shanna.

Pour convaincre, ils offrent désormais 5.000 dollars de récompense.