Trump lance une guerre commerciale, ses alliés d’indignent

A twitté le président américain à l’aube après avoir affirmé la veille qu’il promulguerait dès “la semaine prochaine” de nouvelles mesures tarifaires. “Et elles seront appliquées pour longtemps”, a-t-il souligné.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018