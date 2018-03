Trump prédit l’immense succès des pourparlers avec Pyongyang

“Je pense que concernant la Corée du Nord ça va très bien se passer, je pense que nous rencontrerons un immense succès, que ça va être quelque chose de très fructueux. Nous avons un énorme soutien“, a déclaré le président à des journalistes avant de monter à bord de l’hélicoptère qui devait l’emmener en Pennsylvanie.

“La promesse (de Pyongyang), c’est qu’ils ne vont pas tirer de missiles entre-temps, et qu’ils envisagent de dénucléariser. Ca serait formidable“, a ajouté M. Trump.

Un peu plus tôt, le président avait rappelé sur Twitter que la Corée du Nord n’avait “pas mené d’essai de missile depuis le 28 novembre 2017“, et qu’elle avait “promis de ne pas le faire pendant nos rencontres“. “Je pense qu’ils vont tenir leur promesse!“, a-t-il ajouté.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

Sur le réseau social, M. Trump est également revenu sur sa conversation téléphonique de vendredi avec son homologue chinois Xi Jinping.

Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

“Le président Xi m’a dit qu’il appréciait que les Etats-Unis essaient de résoudre le problème diplomatiquement plutôt que d’utiliser l’option la plus inquiétante. La Chine continue de nous aider!“, a tweeté Donald Trump.

La Maison Blanche avait annoncé vendredi que les deux chefs d’Etat s’étaient “engagés à maintenir la pression et les sanctions jusqu’à ce que la Corée du Nord prenne des décisions vers une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible“.

La voix discordante d’Hillary

Principale voix discordante, Hillary Clinton a pour sa part estimé que l’administration Trump ne “voit pas le danger” représenté par des discussions avec Pyongyang.

“Si vous voulez discuter avec Kim Jong Un de ses armes nucléaires, il vous faut des diplomates expérimentés“, a expliqué l’ancienne responsable de la diplomatie américaine dans une interview publiée samedi par le journal néerlandais Algemeen Dagblad.

“Il faut des gens qui connaissent bien les dossiers et qui savent déchiffrer les Nord-Coréens et leur langage“, a ajouté la candidate malheureuse à l’élection présidentielle de 2016, ajoutant que “le danger n’est pas reconnu par le gouvernement Trump”.

L’actuel secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson, en tournée en Afrique, a de son côté annulé son programme pour samedi à Nairobi. Il “ne se sent pas bien après deux longues journées à travailler sur des questions importantes comme la Corée du Nord“, a justifié le sous-secrétaire d’État Steve Goldstein.

Le lieu et la date de la possible rencontre entre Kim Jong Un et Donald Trump n’ont pas encore été arrêtés, mais elle devrait se tenir “d’ici mai“, selon Chung Eui-yong, conseiller national sud-coréen à la Sécurité.

Pyongyang n’a pas encore réagi officiellement à cette annonce, mais son ambassadeur aux Nations unies, Pak Song Il, a déclaré au Washington Post que cette invitation résultait d’une “décision volontaire et ouverte” de Kim Jong Un.

Grâce à cette “décision courageuse de notre dirigeant suprême, nous pouvons envisager d’assurer la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne“, a-t-il également expliqué.