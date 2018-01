Thaïlande : une mamie souffre d’une maladie qui fait fondre son visage

Originaire de la Thaïlande, Wiang Boonmee vit avec une maladie génétique extrêmement rare. En effet, elle a tellement de neurofibromatose sur le visage, que l’on a l’impression que celui-ci est en train de fondre. Bien que la maladie soit déjà à un stade avancé, elle refuse d’être opérée par peur de mourir.

Wiang souffre de cette maladie depuis son enfance. Toutefois, celle-ci s’est tellement aggravée qu’elle a perdu la vue et qu’elle a des difficultés pour parler.

Si j’ai une opération, je ne me réveillerai peut-être jamais. J’ai peur de ne pas y survivre. Ma fille m’amène ici pour vendre des fleurs et des huiles de camphre. (…) J’ai ce problème depuis longtemps. Plus que je ne peux me souvenir. J’ai survécu et je suis en bonne santé et j’ai un travail.